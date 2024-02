Festival Ravel Saint-Jean-de-Luz, lundi 19 août 2024.

Festival Ravel Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Toujours avec Ravel au cœur de son inspiration, la programmation sera haute en couleurs, entre grands classiques et propositions innovantes.

Orchestres symphoniques, ensembles de musique de chambre et solistes internationaux partageront l’affiche pour vous offrir une nouvelle édition inoubliable, dans le cadre unique du Pays Basque.

Et comme chaque année, le Festival accueillera les grands talents de demain au sein de son Académie.

Rendez-vous le 19 août pour les premières master-classes publiques et le 21 août pour le premier concert ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19

fin : 2024-09-04

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@festivalravel.fr

L’événement Festival Ravel Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme Pays Basque