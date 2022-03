Festival Ravel – Quatuor Nevermind Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Festival Ravel – Quatuor Nevermind Hendaye, 23 août 2022, Hendaye. Festival Ravel – Quatuor Nevermind Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye

2022-08-23 21:00:00 – 2022-08-23 Place de la République Eglise Saint Vincent

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Anna Besson, flûte / Louis Creac’h, violon / Robin Pharo, viole de gambe / Jean Rondeau, clavecin Maurice Ravel était fin connaisseur et admirait le baroque français auquel il a rendu un hommage appuyé. Témoin de l’admiration et de l’estime dans laquelle la compositrice était tenue par ses contemporains, Évrard Titon Du Tillet lui consacre une longue notice dans son Parnasse françois (1727) et son portrait est reproduit en médaillon avec la devise : « Aux grands musiciens, j’ai disputé le prix. » Catherine Cessac Programme : Elisabeth JACQUET DE LA GUERRE (1665 – 1729)

*Sonata en trio I en si bémol Majeur (Grave – Allegro – Adagio – Allegro e presto – Adagio)

*Suonata en trio IVa en sol mineur (Grave – Allegro & Vivace – Allegro – Adagio – Allegro – Aria)

*Sonate pour violon et clavecin avec viole de gambe obligé en sol Majeur, 1707… Festival Ravel

Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye

