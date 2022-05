Festival Ravel Itxassou, 29 août 2022, Itxassou.

Festival Ravel Itxassou

2022-08-29 – 2022-08-29

Itxassou 64250

18h : concert avec Marie-Josephe Jude, piano et Philippe Graffin, violon. Ravel, Ysaÿe, Franck.

21h : concert avec Miguel Da Silva, aloto et direction Quatuor Adorno Amia Janicki et Emmanuel Coppey, violons, Riana Anthony, violoncelle. Enesco, Octuor – Mozart, Quintette.

18h : concert avec Marie-Josephe Jude, piano et Philippe Graffin, violon. Ravel, Ysaÿe, Franck.

21h : concert avec Miguel Da Silva, aloto et direction Quatuor Adorno Amia Janicki et Emmanuel Coppey, violons, Riana Anthony, violoncelle. Enesco, Octuor – Mozart, Quintette.

+33 5 59 47 13 00

18h : concert avec Marie-Josephe Jude, piano et Philippe Graffin, violon. Ravel, Ysaÿe, Franck.

21h : concert avec Miguel Da Silva, aloto et direction Quatuor Adorno Amia Janicki et Emmanuel Coppey, violons, Riana Anthony, violoncelle. Enesco, Octuor – Mozart, Quintette.

Ravel

Itxassou

dernière mise à jour : 2022-05-24 par