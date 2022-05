Festival Ravel Espelette Espelette Catégories d’évènement: 64250

Espelette

Festival Ravel Espelette, 6 septembre 2022, Espelette. Festival Ravel Espelette

2022-09-06 – 2022-09-06

Espelette 64250 18h : concert avec Karine Deshayes, mezzo-soprano; Tatiana Samouil, violon; Jean Sulem, alto ; Alain Planes, piano. Brahms, Mozart.

