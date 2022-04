Festival Ravel : Choeur du concert spirituel Urrugne, 31 août 2022, Urrugne.

Festival Ravel : Choeur du concert spirituel

2022-08-31

Urrugne

François SAINT-YVES, orgue

Hervé NIQUET, direction

Léo DELIBES (1836 – 1891) – Ave maris stella

Camille SAINT-SAËNS (1835 – 1921) – Messe pour 4 voix, chœur, orgue et orchestre opus 4 – Credo (1857)

Offertoire pour la Toussaint en Fa majeur

Charles GOUNOD (1818 – 1893) – Messe vocale (1840, Vienne) + Les Sept Dernières Paroles de notre Seigneur Jésus Christ (1855)

Fidèle à son travail maintes fois couronné (Recording of the Year 2018, Gramophone Award 2019, lauréat 2020 du Prix

Liliane Bettencourt pour le chant choral,…) de valoriser des pans méconnus de la musique française Hervé Niquet a construit un programme inédit entremêlant antiennes grégoriennes traditionnelles et œuvres rares du répertoire sacré français du 19e siècle.

Place René Soubelet Eglise Saint-Vincent Urrugne

