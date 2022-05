Festival Ravel 2022 : Concert de l’Orchestre national de Bordeaux Aquitaine Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Festival Ravel 2022 : Concert de l’Orchestre national de Bordeaux Aquitaine Saint-Jean-de-Luz, 2 septembre 2022, Saint-Jean-de-Luz. Festival Ravel 2022 : Concert de l’Orchestre national de Bordeaux Aquitaine Saint-Jean-de-Luz

2022-09-02 20:00:00 – 2022-09-02

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Chœur de l’Opéra de Bordeaux

Patricia Petibon, soprano

Ariane Matiakh, direction

Ravel, Shéhérazade – Duruflé, Requiem Chœur de l’Opéra de Bordeaux

Patricia Petibon, soprano

Ariane Matiakh, direction

Ravel, Shéhérazade – Duruflé, Requiem Chœur de l’Opéra de Bordeaux

Patricia Petibon, soprano

Ariane Matiakh, direction

Ravel, Shéhérazade – Duruflé, Requiem rav

Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Ville Saint-Jean-de-Luz lieuville Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques

Festival Ravel 2022 : Concert de l’Orchestre national de Bordeaux Aquitaine Saint-Jean-de-Luz 2022-09-02 was last modified: by Festival Ravel 2022 : Concert de l’Orchestre national de Bordeaux Aquitaine Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 2 septembre 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques