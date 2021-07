Festival Ravel 2021 : Conférence Rencontre avec les compositeurs Ramon Lazkano et Michael Jarrell Saint-Jean-de-Luz, 2 septembre 2021-2 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz.

Festival Ravel 2021 : Conférence Rencontre avec les compositeurs Ramon Lazkano et Michael Jarrell 2021-09-02 17:00:00 – 2021-09-02

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Ramon LAZKANO – Michael JARRELL

avec Jean-François Heisser et Bertrand Chamayou

Cette année l’Académie Ravel invite trois figures majeures de notre temps : Philippe Manoury, Michael Jarrell et Ramon Lazkano afin d’accompagner les jeunes musiciens stagiaires de l’Académie.

Le 2 septembre, le public aura la chance de participer à un workshop avec Michael Jarrell et Ramon Lazkano en présence de Jean-François Heisser et Bertrand Chamayou.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

