Saint-Jean-de-Luz

Festival Ravel 2021 : Concert Le Poème Harmonique Saint-Jean-de-Luz, 26 août 2021-26 août 2021, Saint-Jean-de-Luz. Festival Ravel 2021 : Concert Le Poème Harmonique 2021-08-26 – 2021-08-26

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Le Poème Harmonique

Chœur La Tempête – Vincent Dumestre, direction « Mariage royal à Saint-Jean-de-Luz »

LULLY, DU MONT, CAVALLI… Le Poème Harmonique

Lieu Saint-Jean-de-Luz