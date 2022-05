Festival Rastaf’Entray Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère Catégories d’évènement: Aveyron

Salle du Lézard, 12 route de Laguiole Aveyron Entraygues-sur-Truyère EUR L’équipe du Rastaf vous attend pour une édition 2022 qui promet d’être une fois de plus riche en émotions et de bonnes vibrations musicales!

Programme sur : https://www.facebook.com/rastafentray/

Billetterie en ligne: https://rastaf-entray.festik.net/

Billetterie également le soir même

