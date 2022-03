Festival Rares Talents 2022 Cinéma Le Méliès, 19 avril 2022, Montreuil.

Festival Rares Talents 2022

Cinéma Le Méliès, le mardi 19 avril à 20:30

**Par son Festival, l’Association Rares Talents affirme sa volonté de créer des ponts, du lien culturel et social sur le territoire parisien, en favorisant l’accès à une offre culturelle variée au plus grand nombre. En mettant en relation plusieurs lieux culturels, le Festival met en lumière l’abondance mais aussi la diversité des ressources culturelles parisiennes. Il contribue ainsi au rayonnement et au développement de l’identité de ce territoire qu’est le Grand Paris. Pour sa 11ᵉ édition, le festival se réinvente, avec de nouvelles propositions et de nouveaux partenariats pour une expérience renouvelée.** La programmation de cette année fera la part belle à la rumba congolaise, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco depuis cette année. La soirée du 16 avril commencera par la présentation du projet Kinshasa 78 avec la participation de Nyboma ; nous poursuivrons ensuite avec un DJ set du producteur Martin Messonnier. Le mardi 19 avril, le film « The Rumba Kings » sera projeté au cinéma le Méliès et un débat clôturera la thématique de la rumba congolaise. Le jeudi 21 avril, nous avons également décidé de célébrer Georges Brassens, dont nous avons fêté récemment le 100ᵉ anniversaire de la naissance en version créole et africaine, avec Sam Alpha et Kristo Numpuby. Enfin, pour clôturer cette édition les 22 et 23 avril, le festival tend à promouvoir les voix des femmes, représentées par Natascha Rogers et le groupe Selkies, ainsi que par Kandy Guira et Kim Dee. **// PROJECTION** « The Rumba Kings » est un documentaire signé Alan Brain retraçant l’histoire de la musique congolaise et sa contribution à la musique mondiale. Le film sera projeté au cinéma le Méliès de Montreuil. **// EXPOSITION** Les Opalien-nes, artistes et artisans d’Opale (lieu géré par Plateau Urbain), se joindront également aux Rares Talents cette année pour une exposition et un marché de créateurs où vous pourrez y découvrir leurs œuvres. [rarestalents.com/festival-rares-talents-2022/](https://rarestalents.com/festival-rares-talents-2022/)

Rendez-vous sur la billetterie du Cinéma Le Méliès à Montreuil : http://meliesmontreuil.fr/

Projection de “The Rumba Kings” dans le cadre du festival Rares Talents 2022

Cinéma Le Méliès 12 place Jean-Jaurès 93100 Montreuil Montreuil Centre-ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T20:30:00 2022-04-19T23:30:00