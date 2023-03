Festival Raqs’Oé, 25 mars 2023, Notre-Dame-d'Oé Notre-Dame-d'Oé. Festival Raqs’Oé Rue de Fizes Notre-Dame-d’Oé Indre-et-Loire

2023-03-25 10:00:00 – 2023-03-26 00:00:00 Notre-Dame-d’Oé

Indre-et-Loire Notre-Dame-d’Oé 20 EUR L’association ACO, son activité Danses Orientales, ses professeurs Leila et Sophie et le collectif Raqs’Oé organisent leur 4ème “Festival Raqs’Oé ». Ils ont l’honneur de recevoir Lylia BOURBIA et les percussionnistes Nicolas DEROLIN et Antony GIANNOTTA. Au programme : stages, conférence, spectacle, soirée dansante, espace photos. L’association ACO, son activité Danses Orientales, ses professeurs Leila et Sophie et le collectif Raqs’Oé organisent leur 4ème “Festival Raqs’Oé ». Antony GIANNOTTA. Au programme : stages, conférence, spectacle, soirée dansante, espace photos. raqsoe@gmail.com +33 2 47 41 34 57 http://www.oesia.fr/ Notre-Dame-d’Oé

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Notre-Dame-d'Oé Autres Lieu Notre-Dame-d'Oé Adresse Rue de Fizes Notre-Dame-d'Oé Indre-et-Loire Ville Notre-Dame-d'Oé Notre-Dame-d'Oé Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Notre-Dame-d'Oé

Festival Raqs’Oé 2023-03-25 was last modified: by Festival Raqs’Oé Notre-Dame-d'Oé 25 mars 2023 Indre-et-Loire Notre-Dame-d'Oé Rue de Fizes Notre-Dame-d'Oé Indre-et-Loire

Notre-Dame-d'Oé Notre-Dame-d'Oé Indre-et-Loire