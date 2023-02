FESTIVAL RAPTOWN #2 PARC DES EXPOS – LORIENT LANESTER Catégories d’Évènement: Lanester

Morbihan

FESTIVAL RAPTOWN #2 PARC DES EXPOS – LORIENT, 29 avril 2023, LANESTER. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 17:30. Tarif : 45.0 à 45.0 euros. REGIE SCENE (L1003527/1003528) présente : ce spectacle. Programmation : – SCH – JOSMAN – ZOLA & d'autres noms à venir ! INFOS au 02 98 30 30 15 PARC DES EXPOS – LORIENT LANESTER 286 RUE ROUGET DE L'ISLE Morbihan

– JOSMAN

– ZOLA

& d’autres noms à venir ! �ò

INFOS au 02 98 30 30 15.45.0 EUR45.0. Votre billet est ici

