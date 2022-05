FESTIVAL RANDO MOSELLE : VÉLO GOURMAND SUR LES RIVES DE LA BLIES Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

FESTIVAL RANDO MOSELLE : VÉLO GOURMAND SUR LES RIVES DE LA BLIES Sarreguemines, 25 juin 2022

2022-06-25 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-25 15:00:00 15:00:00

Sarreguemines Moselle 39 EUR Découvrez les rives de la Blies à vélo lors de notre sortie ‘Vélo Gourmand’ ! nCette balade à vélo électrique, accompagnée de Carole, guide à l’Office de Tourisme, vous emmènera sur les pistes cyclables de notre territoire, avec une première halte au Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim : l’occasion de déguster des produits locaux sur ce site exceptionnel. Encore quelques coups de pédale et vous rejoindrez le Moulin de la Blies, où un panier pique-nique (hors boissons) vous attendra au coeur du Jardin des Faïenciers pour le déjeuner. La pause se terminera par une visite flash du Musée des Techniques Faïencières. La sortie touche à sa fin à l’Office de Tourisme, au coeur de la ville animée par le Festival des Arts de Rues de la Saint-Paul, l’évènement incontournable de l’été ! nÉquipements nécessaires : tenue adaptée à la météo, une bouteille d’eau. nInscription et règlement obligatoire à l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles). Sarreguemines Tourisme

