FESTIVAL RANDO MOSELLE : SOPHRO BALADE Sarreguemines, 25 juin 2022, Sarreguemines. FESTIVAL RANDO MOSELLE : SOPHRO BALADE Golf de Sarreguemines 1 Allée du Golf Sarreguemines

2022-06-25 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-25 16:30:00 16:30:00 Golf de Sarreguemines 1 Allée du Golf

Sarreguemines Moselle 15 EUR Cette balade animée par Muriel Heymes, sophrologue, démarre par des exercices respiratoires et de relaxation, suivie d’une déambulation assortie d’un réveil des sens. La balade sera clôturée par la dégustation d’une boisson aux plantes. nÉquipements nécessaires : chaussures et tenue adaptées à la marche, bouteille d’eau et une petite serviette de bain. nInscription et règlement obligatoire à l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles). Golf de Sarreguemines 1 Allée du Golf Sarreguemines

