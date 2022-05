FESTIVAL RANDO MOSELLE : RANDO SANTÉ = RANDO BONHEUR Creutzwald Creutzwald Catégories d’évènement: Creutzwald

Moselle

FESTIVAL RANDO MOSELLE : RANDO SANTÉ = RANDO BONHEUR Creutzwald, 26 juin 2022, Creutzwald.
Rue de la Bonne Fontaine Parking de la Roseraie – Lac de Creutzwald

2022-06-26 09:15:00 – 2022-06-26 11:30:00

Creutzwald Moselle Creutzwald Un rendez-vous pour prendre soin de soi, en bonne compagnie. La rando santé s’est développée ces dernières années, pour inciter les personnes hésitantes à entreprendre une activité physique, sortir, se retrouver en toute douceur. Cette balade, guidée et animée par les Marcheurs du Warndt, se présente comme un moment de détente dans le cadre du lac de Creutzwald. Et c’est ainsi que de nombreux chemins s’ouvrent à vous… Circuit d’environ 6,5 km. Rue de la Bonne Fontaine Parking de la Roseraie – Lac de Creutzwald Creutzwald

