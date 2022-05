FESTIVAL RANDO MOSELLE : PARENTHÈSE NATURE Faulquemont Faulquemont Catégories d’évènement: Faulquemont

Moselle

FESTIVAL RANDO MOSELLE : PARENTHÈSE NATURE Faulquemont, 25 juin 2022, Faulquemont. FESTIVAL RANDO MOSELLE : PARENTHÈSE NATURE Club House du golf de Faulquemont Avenue Jean Monnet Faulquemont

2022-06-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-25 12:00:00 12:00:00 Club House du golf de Faulquemont Avenue Jean Monnet

Faulquemont Moselle Faulquemont Moselle Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes À la découverte de l’exposition Parenthèse Nature au golf de Faulquemont-Pontpierre. Après avoir longé les emprises du magnifique golf vallonné de Faulquemont-Pontpierre, vous pénétrerez dans le bois de Pontpierre. Chemin faisant, vous y découvrirez sa petite chapelle nichée dans une clairière et les 150 photos situées sur le parcours, avec comme guide un animateur du GECNAL du Warndt. Parcours d’environ 4 km idéal pour les familles. contact@tourisme-saint-avold.fr +33 3 87 91 30 19 https://www.randomoselle.com/ Club House du golf de Faulquemont Avenue Jean Monnet Faulquemont

dernière mise à jour : 2022-05-20 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE Système d’information touristique LorrainSystème d’information touristique Lorrain

Détails Catégories d’évènement: Faulquemont, Moselle Autres Lieu Faulquemont Adresse Club House du golf de Faulquemont Avenue Jean Monnet Ville Faulquemont lieuville Club House du golf de Faulquemont Avenue Jean Monnet Faulquemont Departement Moselle

Faulquemont Faulquemont Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/faulquemont/

FESTIVAL RANDO MOSELLE : PARENTHÈSE NATURE Faulquemont 2022-06-25 was last modified: by FESTIVAL RANDO MOSELLE : PARENTHÈSE NATURE Faulquemont Faulquemont 25 juin 2022 Faulquemont Moselle

Faulquemont Moselle