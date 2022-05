FESTIVAL RANDO MOSELLE : MARCHE SPORTIVE ADOS Saint-Avold Saint-Avold Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Avold

FESTIVAL RANDO MOSELLE : MARCHE SPORTIVE ADOS Saint-Avold, 25 juin 2022, Saint-Avold. FESTIVAL RANDO MOSELLE : MARCHE SPORTIVE ADOS Rue de l’Ermitage Centre aéré d’Oderfang Saint-Avold

2022-06-25 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-25 Rue de l’Ermitage Centre aéré d’Oderfang

Saint-Avold Moselle Saint-Avold Avec la marche sportive, on s’active ! Découvrez les bienfaits de cette pratique qui fait l’unanimité : entretenir sa forme, garder la santé, se détendre, améliorer sa condition physique… Grâce à un animateur chevronné de l’Athlétique Club de Saint-Avold, vous pourrez vous élancer dans cette discipline en toute sérénité. Au programme : les mouvements, la respiration, les étirements et un peu d’humour bien entendu. Cette séance est réservée aux jeunes de 10 à 18 ans pour un parcours de 2,5 km environ. Rue de l’Ermitage Centre aéré d’Oderfang Saint-Avold

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Saint-Avold Autres Lieu Saint-Avold Adresse Rue de l'Ermitage Centre aéré d'Oderfang Ville Saint-Avold lieuville Rue de l'Ermitage Centre aéré d'Oderfang Saint-Avold Departement Moselle

Saint-Avold Saint-Avold Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-avold/

FESTIVAL RANDO MOSELLE : MARCHE SPORTIVE ADOS Saint-Avold 2022-06-25 was last modified: by FESTIVAL RANDO MOSELLE : MARCHE SPORTIVE ADOS Saint-Avold Saint-Avold 25 juin 2022 Moselle Saint-Avold

Saint-Avold Moselle