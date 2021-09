Festival Ragnagnas Party Rocher de Palmer, 15 octobre 2021, Cenon.

Rocher de Palmer, le vendredi 15 octobre à 09:00

Alternatif, populaire et engagé, Ragnagnas Party est le tout premier festival de la métropole bordelaise consacré aux sexualités, à la santé gynécologique, aux règles et à la contraception. Au programme : des concerts, un cycle de conférences, des ateliers pratiques, plusieurs expositions et un village d’acteurs (marques engagées, associations, artistes…). Une soirée de stand-up 100% féminin lancera l’événement avec la Belge Farah, working girl dans la finance le jour, stand-uppeuse la nuit, démonteuse de stéréotypes et de clichés ; Anaïs Tampère-Lebreton, et son drôlissime « entretien collectif d’embauche » ; Marie Desroles, fascinée par les petits défauts de l’être humain ; et l’extravagante Alexandra Pizzagali, à l’humour désaxé, percutant, abrasif et touchant.

Pass 2 soirées : 45€ / Journée à prix libre

Et si l’on abordait de manière décomplexée les sexualités, la santé gynécologique et les menstruations ? Ragnagnas Party, le festival qui titille les tabous !

