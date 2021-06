Narbonne Narbonne Aude, Narbonne FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE : LEÇONS DE TÉNÈBRES Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE : LEÇONS DE TÉNÈBRES Narbonne, 18 juillet 2021

Narbonne Aude Par le Ricecar Consort: Hanna Bayodi (soprano), Yetzabel Arias (soprano), Julien Wolfs (orgue) et Philippe Pierlot (direction et basse de viole) Gratuit, réservation obligatoire à compter du 9 juillet sur www.narbonne.fr/billetterie http://www.narbonne.fr/billetterie dernière mise à jour : 2021-06-24 par

