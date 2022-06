Festival « Raconte-moi un Musée » : « les secrets de l’eau » Brumath, 12 juin 2022, Brumath.

Festival « Raconte-moi un Musée » : « les secrets de l’eau » Brumath

2022-06-12 10:30:00 – 2022-06-12 11:30:00

Brumath 67170 Brumath

Les quatre musées de la Communauté d’Agglomération de Haguenau (Bischwiller, Brumath, Haguenau et Val-de-Moder) organisent, entre le 5 juin et le 17 juillet, le festival itinérant « Raconte-moi un Musée ». Le thème 2022 est l’eau, élément structurant de notre territoire. Chacun des musées proposera gratuitement le dimanche entre le 5 juin et le 17 juillet à 10h30 une animation, accessibles dès 6 ans, en lien avec ses collections et le thème. Un verre de l’amitié sera offert l’issu des représentations. Une carte à tamponner vous sera remise lors de votre première visite. Avec 3 tampons ou plus, un goodies vous sera offert.

Ainsi, le dimanche 12 juin à 10h30, le musée archéologique de Brumath raconte « Les Secrets de l’Eau » par Christine Trautmann.

Au plus profond des eaux des rivières familières aux océans lointains, sommeillent des secrets …Des êtres étranges, créatures tantôt funestes, tantôt bienveillantes, aussi changeantes que l’eau, apparaissent aux hommes, leur accordent fortune ou infortune ! Trois contes fantastiques pour dire le mystère de l ‘eau. Trois contes fantastiques sur le mystère de l’eau.

Tout public à partir de 6 ans, entrée libre.

+33 3 88 51 05 15

