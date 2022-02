FESTIVAL RACINE Montpellier, 28 janvier 2022, Montpellier.

FESTIVAL RACINE Montpellier

2022-01-28 15:00:00 – 2022-01-28 16:30:00

Montpellier Hérault

13 13 EUR Ne manquez pas le Festival Racine au théâtre Pierre Tabard !

►4 week-ends

4 pièces de Racine

►PHEDRE – 28,29 janvier (20h30) et 30 janvier (15h) :

Phèdre est la seconde femme de Thésée. Elle ne peut malheureusement pas chasser l’amour criminel qu’elle a pour Hippolyte, le fils de son mari et d’une amazone. Prête à se laisser mourir elle en est dissuadée par sa nourrice Œnone. Mais la nouvelle de la mort du roi se répand et Phèdre laisse ses sentiments s’exprimer auprès d’Hippolyte.

Celui-ci, déjà troublé par l’amour qu’il éprouve pour Aricie et persuadé que celle-ci le hait, est épouvanté devant Phèdre et la chasse avec horreur. Humiliée, elle tentera de se venger tout en essayant toujours de le fléchir.

Mais Thésée n’est pas mort. Comment va réagir Phèdre déshonorée ? Et quel accueil va-t’elle lui donner ?

Drame des passions et de l’amour impossible, fatalité et puissance des dieux, Phèdre présente une femme éperdue dans sa fureur d’aimer qui ne peut que précipiter le sort de tous les personnages vers une fin tragique.

►BERENICE – 4,5 février (20h30), 6 février (15h):

On a toujours parlé d’une élégie, avec Bérénice, œuvre de Racine qui suit, chronologiquement, Britannicus.

La pièce est beaucoup plus forte que ce simple mot : Elle éveille, certes, des sentiments essentiels à la situation : bonheurs fugitifs et fugaces, espoirs, déceptions, colères, emportements. Au-delà de ces sentiments, dits élégiaques, elle rappelle, un siècle avant la Révolution, que le devoir d’Etat l’emporte toujours sur un quelconque pouvoir absolu (nous sommes sous Louis XIV).

Racine serait-il, alors, avec Bérénice, un précurseur du Siècle des Lumières ?? Pourquoi pas ??

Voici 5 actes où l’Amour est constamment déchiré. Bérénice, reine de Judée (l’actuelle Palestine), aime l’empereur romain Titus et est aimée de lui, d’un amour-passion. Le roi de Commagène (actuelle Turquie), Antiochus aime aussi la reine, sans espoir (Titus ignore cet amour).

Malgré la violence de ce sentiment, Titus sait qu’il ne peut épouser Bérénice ; la loi romaine, républicaine d’origine, interdit à tout empereur d’épouser une reine : Antiochus espère, aux arrêts, face à l’évolution sentimentale du couple, pour un

éventuel bonheur personnel, futur.

►ANDROMAQUE – 11,12 février (20h30) et 13 février (15h) :

L’histoire est connue : Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector…qui est mort !

Ils viennent de terminer la guerre et poursuivent pourtant leur course effrénée des sentiments dans un monde désolé aux allures post-apocalyptiques.

Nous y sommes ! Le cycle amoureux va devenir alors le vertige des émotions et les conduire irrémédiablement à leur perte.

Une guinde posée au sol délimite l’aire de jeu ou de combat dans lequel chacun des quatre comédiens incarne l’un des rôles principaux et l’un des confidents, au rythme d’habiles transformations à vue.

Emprisonnés dans ce cercle infernal, les personnages déchaînent alors leurs passions destructrices.

►BRITANNICUS – 11, 12 mars (20h30) et 13 mars (15h) :

« Sur les pas des tyrans veux-tu que je m’engage? » Cette question, c’est celle de Néron à son conseiller malveillant Narcisse.

Propulsé sur le trône de Rome par sa mère Agrippine, au détriment de Britannicus, héritier légitime de l’empereur Claude, Néron révèle bientôt sa profonde noirceur. Haine fratricide, complots, exercices de domination politique et psychologique : l’histoire romaine cristallise les enjeux de pouvoir qui transcendent les époques.

Programme des pièces ci-dessous

Pour chaque pièce

• plein tarif 16€

• tarif réduit 13€

• billetreduc 13 € ( 10 places par représentation)

• yoot 5€

Pass sanitaire obligatoire

theatretabard@gmail.com +33 4 99 62 83 13 https://beauxartstabard.fr/

Montpellier

