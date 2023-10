Festival Raccord(s) 2023 La Bellevilloise Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Du samedi 14 octobre 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

samedi

de 12h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Festival Raccord(s) 2023 : venez vous (é)mouvoir avec nous !

Pour fêter ses dix ans d’existence, la programmation du FESTIVAL se met en mouvement : concerts, lectures musicales et dansées, ateliers pour les grands et pour les petits, débats, déambulations, signatures et bien d’autres surprises. La partie SALON de l’événement prend elle aussi de l’ampleur avec une sélection remarquable de 42 maisons d’édition indépendantes (venues de France, mais aussi de Belgique, de Suisse, d’Italie, du Canada et du Brésil). Alors, venez vous (é)mouvoir avec nous ! Deux belles journées pour rencontrer, écouter, dire, lire, danser, créer, rire, chanter, pour vivre le livre et l’édition indépendante grâce aux événements proposés. À vos agendas! Entrée libre et gratuite.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Contact : https://lesediteursassocies.com/webshop/ https://www.facebook.com/festivalraccords/ https://www.facebook.com/festivalraccords/

