L'[Association Rénovation](https://www.facebook.com/associationrenovation), oeuvre en direction des publics fragiles ( handicap, précarité sociale etc ) en les accompagnant au quotidien. A ce titre, elle organise avec de nombreux partenaires « un R’ Festif ». L’objectif de ce festival solidaire, est avant tout la mixité sociale. Changer le regard de la jeunesse et du grand public sur le handicap, le secteur du soin, ou la protection de l’enfance. C’est autour d’une journée gratuite d’animations, de rencontres et d’échanges qu’à lieu cette 4 ème édition! Programme ——— ### Ouverture, 9h45, salle 1200 **Breakdance / I**nstitut Don Bosco ### R’2Scène , Parvis du Rocher * 10h30 **Éloquence /** _Gem Grain de café, Ari_ * 11h30 **Éloquence /** _Unis-Cité & Clubhouse Bordeaux_ * 12h30 **Lutte Thérapeutique** _Par le CH Cadillac_ * 13h30 **Rap** / _OREAG_ * 14h30 **Rap** / _Ditep Rive Droite & SAF_ ### Conférences, espace Bar & 1200 * 10h **Introduction** / _par Philippe Lacadée_ * 10h45 **Conférences familiales** / _Département de la Gironde & AED_ * 11h30 **Le « je » des réseaux** / _OREAG_ * 13h30 ** »Faire ensemble pour faire société « **/ _Inter-gem de l’ARI_ * 14h30 ** »La sexualité, si on en parlait? »** / _CACIS_ ### Spectacles, salle 1200 * 16h30 ** »Toi-même! »** / _ImHotep Cirque- ADAPE_ * 17h ** »Les talentueux »** / _Institut Don Bosco & Collectif Tutti_ * 17h30 ** »Le Fanophone » /** _Le Parc,_ [_Asso Rénovation_](https://renovation-asso.fr/) * 17h45 ** »Le jour où nos regards se sont croisés »** / DITEP rive gauche & [asso Rénovation](https://renovation-asso.fr/) ### R’2ZIK , Parvis * 10h **Concert** / _Unis-sons & TCA_ * 11H **Concert** / _Vitamine TC,CAJ, AFTC_ * 12h **Théâtre de chaises** / _Saint-Vincent_ 13h **Tableau artistique** / _ARI Oiseau Lyre_ * 14h **Concert** / _Montalier_ * 15h **Chorale** / _Gem Grain de café -ARI_ * 15h30 **Concert/** _Blue Monday- Réadaptation-_[_Asso Rénovation_](https://renovation-asso.fr/) ### Pôle Sport, 10h/16h, Stade En continu, initiations sous forme d’ateliers: **Rugby** / [_Drop de béton_](https://www.facebook.com/dropdebeton/) **Arts Du Cirque** / _IMHOTEP, Judo Oreag_ **Hockey** / _CH Cadillac_ **Football** / [_Asso Rénovation_](https://renovation-asso.fr/) **Crossfit** / _Oreag_ **Basket** / _Asso Rénovation_ **Lutte**_/ CH Cadillac_ **Pétanque** / _AGEP_ **Handball & Saut en longueur** / _Asso Rénovation_ ### Ateliers, 10h / 16h, Hall * 10h-12h **Eveil musical** _La Fabric à Son / APAJH_ ** »Les Marches de l’Espoir »** _Clubhouse Bordeaux_ * 14h-16h **Atelier théâtre** _Alifs_ **Marionnettes** _Liquidambar / CH Cadillac_ ### Toute la journée **Imprimante 3D /**_UGECAM_ **Percussions /** _Handivillage_ **Graffiti /** _Clé des Sables et R’ d’accueil_ **Atelier Vap’ /** _CEID_ **Médiation animale /** _Team Panda_ **Village des associations** **Espace food truck** ### Clôture – Rocher de Palmer * 20h30 **Concert d’Abd Al Malik** [**Sur réservation**](https://lerocherdepalmer.fr/artistes/renovation/06.2021.php) **(20€)**

Gratuit; ouvert à tous; concert payant

Rocher de Palmer 1, rue Aristide Briand 33152 Cenon Cenon Gironde



2021-06-24T09:00:00 2021-06-24T16:00:00;2021-06-24T20:30:00 2021-06-24T22:30:00