FESTIVAL QUINZAINE DU JEU – MATIN JEUX WII, 25 avril 2022, .

FESTIVAL QUINZAINE DU JEU – MATIN JEUX WII

2022-04-25 10:00:00 – 2022-04-25 12:00:00

Dans le cadre du Festival de la Quinzaine du Jeu, la médiathèque vous invite à une matinée jeux Wii.

Au programme : Fifa, Spyro,Star Wars, Mario, Transformers, Call of duty, Sonic, Batman)

Sur réservation ( 30 min pour 1 personne, ou 1h pour 2 personnes et plus) – jauge 4 personnes en même temps.

Dans le cadre du Festival de la Quinzaine du Jeu, la médiathèque vous invite à une matinée jeux Wii.

Au programme : Fifa, Spyro,Star Wars, Mario, Transformers, Call of duty, Sonic, Batman)

Sur réservation ( 30 min pour 1 personne, ou 1h pour 2 personnes et plus) – jauge 4 personnes en même temps .

Dans le cadre du Festival de la Quinzaine du Jeu, la médiathèque vous invite à une matinée jeux Wii.

Au programme : Fifa, Spyro,Star Wars, Mario, Transformers, Call of duty, Sonic, Batman)

Sur réservation ( 30 min pour 1 personne, ou 1h pour 2 personnes et plus) – jauge 4 personnes en même temps.

dernière mise à jour : 2022-04-13 par