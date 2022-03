FESTIVAL QUINZAINE DU JEU – JEUX DE SOCIETE Coulobres Coulobres Catégories d’évènement: Coulobres

Hérault

FESTIVAL QUINZAINE DU JEU – JEUX DE SOCIETE Coulobres, 27 avril 2022, Coulobres. FESTIVAL QUINZAINE DU JEU – JEUX DE SOCIETE Coulobres

2022-04-27 – 2022-04-27

Coulobres Hérault Coulobres Dans le cadre du Festival de la Quinzaine du Jeu, la médiathèque vous invite à une journée Jeux de société.

Ouvert à tous de 3 à 99 ans.

Sur réservation : 10 personnes par demi-journée. Dans le cadre du Festival de la Quinzaine du Jeu, la médiathèque vous invite à une journée Jeux de société.

Ouvert à tous de 3 à 99 ans.

Sur réservation : 10 personnes par demi-journée. mediatheque@coulobres.fr +33 4 67 39 03 79 Dans le cadre du Festival de la Quinzaine du Jeu, la médiathèque vous invite à une journée Jeux de société.

Ouvert à tous de 3 à 99 ans.

Sur réservation : 10 personnes par demi-journée. MAM

Coulobres

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Coulobres, Hérault Autres Lieu Coulobres Adresse Ville Coulobres lieuville Coulobres Departement Hérault

Coulobres Coulobres Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coulobres/

FESTIVAL QUINZAINE DU JEU – JEUX DE SOCIETE Coulobres 2022-04-27 was last modified: by FESTIVAL QUINZAINE DU JEU – JEUX DE SOCIETE Coulobres Coulobres 27 avril 2022 Coulobres Hérault

Coulobres Hérault