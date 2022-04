FESTIVAL QUINZAINE DU JEU – JEU HARRY POTTER

FESTIVAL QUINZAINE DU JEU – JEU HARRY POTTER, 27 avril 2022

2022-04-27 – 2022-04-27 Dans le cadre du Festival de la Quinzaine du Jeu, la médiathèque vous invite à une après-midi jeux autour d’Harry Potter.

Au programme : jeu sur plateau et sur téléviseur, sur les films de 1 à 4.

Jauge de 6 personnes maximum sur réservation.

dernière mise à jour : 2022-04-12

