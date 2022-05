Festival Quinte et Sens de Bach à Bacchus Cangey Cangey Catégories d’évènement: 37400

2022-09-01 – 2022-09-02

Cangey 37400 Cangey Jeudi 1 septembre

A 11h – Place Michel Debré à Amboise /Gratuit

Gourmandises musicales : Concert en plein air avec les jeunes artistes résidents, œuvres de Mulsant

A 20h30 – Eglise Saint-Denis d’Amboise

Un voyage poétique et musical, avec des musiciens complices de toujours.

Présentation d’instruments populaires tchèques par Krystof Maratka Vendredi 2 septembre

A 11h – Place Michel Debré à Amboise /Gratuit

Gourmandises musicales

A 18h – Musée-Hôtel Morin

Présentation des instruments préhistoriques de Krystof Maratka suivi d’un concert de François Sauzeau et des jeunes artistes résidents. Création de Sono-duo pour alto et ensembles de trans-instruments archaïques de Maratka

A 21h – Eglise Notre Dame du Bout des Ponts

Cette année le festival quinte et sens de Bach à Bacchus, sous la direction artistique de Françoise Gneri, invite en résidence le compositeur tchèque Krystof Maratka qui fera découvrir ses trans-instruments archaïques. quintetsens37@gmail.com +33 6 75 77 98 43

