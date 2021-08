Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay FESTIVAL QUI SÈME LE SON – SOUL POWER Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

FESTIVAL QUI SÈME LE SON – SOUL POWER Parthenay, 28 septembre 2021, Parthenay. FESTIVAL QUI SÈME LE SON – SOUL POWER 2021-09-28 20:00:00 – 2021-09-28 Cinéma Le Foyer 3 Rue Denfert-Rochereau

Parthenay Deux-Sèvres À la croisée de la conférence musicale et du concert ludique, le professeur Rotor Jambreks nous invite dans l’univers des musiques afro-américaines. En mélangeant images d’archives, titres joués en live et une bonne dose d’humour, il se donne pour objectif d’expliquer la soul aux petits spectateurs. Tarifs : Gratuit À la croisée de la conférence musicale et du concert ludique, le professeur Rotor Jambreks nous invite dans l’univers des musiques afro-américaines. En mélangeant images d’archives, titres joués en live et une bonne dose d’humour, il se donne pour objectif d’expliquer la soul aux petits spectateurs. Tarifs : Gratuit À la croisée de la conférence musicale et du concert ludique, le professeur Rotor Jambreks nous invite dans l’univers des musiques afro-américaines. En mélangeant images d’archives, titres joués en live et une bonne dose d’humour, il se donne pour objectif d’expliquer la soul aux petits spectateurs. Tarifs : Gratuit FESTIVAL QUI SÈME LE SON dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu Parthenay Adresse Cinéma Le Foyer 3 Rue Denfert-Rochereau Ville Parthenay lieuville 46.64415#-0.24439