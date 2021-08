Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay FESTIVAL QUI SÈME LE SON – DEBOUT SUR LE ZINC + TISDASS Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

FESTIVAL QUI SÈME LE SON – DEBOUT SUR LE ZINC + TISDASS Parthenay, 30 septembre 2021, Parthenay. FESTIVAL QUI SÈME LE SON – DEBOUT SUR LE ZINC + TISDASS 2021-09-30 20:30:00 – 2021-09-30 Salle Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay 12 14 EUR Debout sur le Zinc nous offre la poésie de ses chansons neuves, aux couleurs si singulières et si familières à la fois– un univers où s’invente un territoire commun entre l’écriture des maîtres de la chanson française, l’élégante simplicitédu folk anglo-saxon et l’énergie conviviale du rock.. Tarifs : En résa > 12€ (adhérent) – 14€ (tarif plein // Sur place > 14€ (Adh) – 16€ (T.plein) Debout sur le Zinc nous offre la poésie de ses chansons neuves, aux couleurs si singulières et si familières à la fois– un univers où s’invente un territoire commun entre l’écriture des maîtres de la chanson française, l’élégante simplicitédu folk anglo-saxon et l’énergie conviviale du rock.. Tarifs : En résa > 12€ (adhérent) – 14€ (tarif plein // Sur place > 14€ (Adh) – 16€ (T.plein) +33 5 49 94 48 10 Debout sur le Zinc nous offre la poésie de ses chansons neuves, aux couleurs si singulières et si familières à la fois– un univers où s’invente un territoire commun entre l’écriture des maîtres de la chanson française, l’élégante simplicitédu folk anglo-saxon et l’énergie conviviale du rock.. Tarifs : En résa > 12€ (adhérent) – 14€ (tarif plein // Sur place > 14€ (Adh) – 16€ (T.plein) FESTIVAL QUI SÈME LE SON dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu Parthenay Adresse Salle Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Ville Parthenay lieuville 46.65085#-0.2357