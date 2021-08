FESTIVAL QUI SÈME LE SON #3 – PROJECTION « TOUMAST – ENTRE GUITARE ET KALASHNIKOV » Parthenay, 23 septembre 2021, Parthenay.

FESTIVAL QUI SÈME LE SON #3 – PROJECTION « TOUMAST – ENTRE GUITARE ET KALASHNIKOV » 2021-09-23 20:30:00 – 2021-09-23 Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay

EUR 6 Venez participer à la projection du film “Toumast – entre guitare et kalashnikov” !

Celui-ci retrace une partie de l’histoire contemporaine des Touaregs. Une histoire fragmentée, faite de souffrances, d’errances, de révoltes et d’injustices, mais aussi de voyages, de réconforts et d’espoir. Moussa Ag Keyna, ex-rebelle et musicien, nous guide sur ces trajectoires complexes et aléatoires.

Film suivi d’un échange avec le groupe Tisdass – Tarif unique : 6€

Venez participer à la projection du film “Toumast – entre guitare et kalashnikov” !

Celui-ci retrace une partie de l’histoire contemporaine des Touaregs. Une histoire fragmentée, faite de souffrances, d’errances, de révoltes et d’injustices, mais aussi de voyages, de réconforts et d’espoir. Moussa Ag Keyna, ex-rebelle et musicien, nous guide sur ces trajectoires complexes et aléatoires.

Film suivi d’un échange avec le groupe Tisdass – Tarif unique : 6€

+33 5 49 94 48 10

Venez participer à la projection du film “Toumast – entre guitare et kalashnikov” !

Celui-ci retrace une partie de l’histoire contemporaine des Touaregs. Une histoire fragmentée, faite de souffrances, d’errances, de révoltes et d’injustices, mais aussi de voyages, de réconforts et d’espoir. Moussa Ag Keyna, ex-rebelle et musicien, nous guide sur ces trajectoires complexes et aléatoires.

Film suivi d’un échange avec le groupe Tisdass – Tarif unique : 6€

SITE WEB DIFF ART

dernière mise à jour : 2021-08-09 par