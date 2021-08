Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay FESTIVAL QUI SÈME LE SON #3 – BURNING HEADS (CONFÉRENCE) + MIKE NOEGRAF + FOREST POOKY Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

FESTIVAL QUI SÈME LE SON #3 – BURNING HEADS (CONFÉRENCE) + MIKE NOEGRAF + FOREST POOKY Parthenay, 24 septembre 2021, Parthenay. FESTIVAL QUI SÈME LE SON #3 – BURNING HEADS (CONFÉRENCE) + MIKE NOEGRAF + FOREST POOKY 2021-09-24 20:30:00 – 2021-09-24 Salle Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende

Pour inaugurer le festival, venez participer à la conférence de Burning Heads ! Durant 1h30, les intervenants racontent l'histoire du groupe Burning Heads. Derrière eux, sur un grand écran, des documents inédits sont projetés : photographies, illustrations, affiches, etc. Mais aussi des extraits vidéo : interviews, concerts, clips, etc. Celle-ci sera suivie d'un concert de Forest Pooky et de Mike Noegraf. Gratuit.

Salle Diff'art
15 Rue du Président Salvador Allende
Parthenay
Deux-Sèvres