Le festival Qui conte est heureux de vous retrouver, et vous proposer des animations variées et spectacles de qualité, pendant deux jours, à Launaguet. Voici le programme: ### **SAMEDI 20 NOVEMBRE** **[SPECTACLE] _Livre sourire*[![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/11/Zouglouglou-web.jpg)](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/11/Zouglouglou-web.jpg)_** Par la compagnie En Filigrane **Samedi à 10 h, 11 h et 17 h** / **centre de loisirs** Durée : 30 min / de 0 à 6 ans GRATUIT _Livre sourire_, c’est avant tout un moment privilégié pour les tout-petits, pour découvrir autrement les ouvrages jeunesse pour de très jeunes lecteurs ne sachant pas encore lire… mais déjà passionné par l’objet livre. Ce spectacle allie lecture, chansons et marionnettes de papier. Le récit se construit autour d’un fil conducteur : le bateau de Monsieur Zouglouglou… **[SPECTACLE] _Souris 7 : la grande aventure d’être petite*_** Par la Petite bohème compagnie[![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/11/souris7_2.jpeg)](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/11/souris7_2.jpeg) **Samedi à 15h et 17h** / **centre de loisirs** Durée : 30 min / de 3 à 6 ans GRATUIT Sybille Bligny s’est inspirée du conte _Sept histoires de souris_ d’Arnold Lobel, pour créer un spectacle « pop-up » singulier, à la fois drôle et poétique. Manon nous ouvre les pages d’un livre d’images entièrement pop-up. Elle vient nous raconter les aventures de 7, une souris qui vit dans son jardin. Des paysages de papier se déploient et donne place à 7 séquences de la vie d’une enfant souris. ###### *Nombre de places limité / réservation sur place 20 minutes avant les spectacles ##### Et aussi: **Atelier lecture de contes pour les tout-petits** Par les professionnels de la Maison de la petite enfance Samedi de 9h30 à 11h30 / centre de loisirs **Atelier de fabrication de marionnettes à doigts ** Par les animateurs des ALAÉ Samedi de 9 h 30 à 12h et de 14 h 30 à 18 h / centre de loisirs ### **DIMANCHE 21 NOVEMBRE** **[SPECTACLE] _El Fumista, collectionneur de souvenirs_** en partenariat avec _Marionnettissimo _ Par la compagnie Dondavel[![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/11/P1_Le-Fumiste-Credits@Lucia-Vinaschi.jpg)](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/11/P1_Le-Fumiste-Credits@Lucia-Vinaschi.jpg) **Dimanche à 15 h 30 / au Théâtre Molière / rue Saturne** Durée : 55 min / dès 6 ans Tarif : 5 euros / billetterie [ici](https://www.ardei-soft.com/tournefeuille/manif.html?refManif=2754&cause=1) _El Fumista_, c’est avant tout un spectacle autobiographique et pluridisciplinaire, qui nous raconte la fragilité de la mémoire, l’importance et l’unicité de toutes les expériences qui écrivent notre histoire personnelle au sein de l’histoire humaine. Entre théâtre d’objets, magie et cirque, ce spectacle s’inspire de personnages et de faits réels, certains anecdotiques, mais toujours universels, pour mieux y déceler le reflet de sa propre mémoire. ###### Festival organisé en fonction du protocole sanitaire en vigueur: ###### pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Animations et spectacles sont au menu de la prochaine édition du festival Qui conte. Rendez-vous les 20 et 21 novembre prochains au centre de loisirs et au Théâtre Molière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T00:00:00 2021-11-20T23:59:00;2021-11-21T00:00:00 2021-11-21T23:59:00