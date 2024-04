FESTIVAL QUÉ P’ASSO Place de l’Abbé d’Orthion Montrevault-sur-Èvre, vendredi 31 mai 2024.

Des concerts pour animer vos oreilles et une ambiance de festival tout public !

L’association Qué P’Asso revient en 2024 avec une 15ème édition de son Festival éponyme qui aura lieu du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin.

Une dizaine de concerts sur le week-end avec une journée familiale le dimanche qui permet à tous les publics de se retrouver.

Une programmation éclectique et internationale, une offre de restauration et de boissons locales et des prix défiants toute concurrence.

Le Festival Qué P’Asso sera cette année encore un événement à ne pas manquer.

Venez nombreux au Puiset-Doré et partagez autour vous ! 10 10 EUR.

