Festival Quatuor et MurMur à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette, jeudi 25 juillet 2024.

Spectacle musical et représentation artistique sur l’île.

Festival Quatuor et MurMur à Thoré-la-Rochette. Le Festival Quatuor : le festival invite à sillonner la ville de Vendôme et ses alentours, en faisant résonner ses hauts-lieux tant en intérieur qu’en plein air. Les cinq premières éditions ont accueilli des artistes tels Lise Berthaud, Juliette Hurel, Emmanuel Ceysson, Vincent Segal, Kevin Seddiki, Adam Laloum, Jodie Devos, David Enhco et Thomas Enhco. MurMur : dans le cadre des Olympiades Culturelles 2024, la compagnie in-SENSO propose un spectacle de danse verticale sur mur d’escalade. Dans MurMur, et en collaboration avec des grimpeurs et des danseurs locaux, ils créent un tableau vivant sur mur d’escalade, autour de la danse et du chant, un jeu de suspensions et un flux continue nous laissant imaginer des dessins vivants. .

