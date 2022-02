Festival Quartiers en Scène Rennes, 18 mars 2022, Rennes.

Festival Quartiers en Scène Rennes

2022-03-18 – 2022-03-27

Rennes Ille-et-Vilaine Rennes

Nous sommes heureux d’annoncer le grand retour du Festival Quartiers en Scène réalisé par le Cercle Paul Bert en lien avec le Théâtre du Cercle et la Ville de Rennes.

Après deux années chaotiques, nous avons décidé de jouer cette 19ème édition avec vous. Le programme de cette année fait un lien avec le festival avant Covid. Nous avons voulu vous faire découvrir quelques spectacles et compagnies qui n’avaient pas pu réaliser leurs spectacles durant cette période. Mais aussi découvrir de nouvelle compagnie pour les petits et les grands.

Nous sommes très heureux de vous retrouver!

http://quartiers-en-scene.fr/1

