Festival Quartiers d'Eté : Jeux de scène 2021-08-03 21:00:00

Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Laragne-Montéglin Gertrude, auteure mégalomane, et Hortense, actrice naguère adulée, se retrouvent pour la première répétition d’une nouvelle pièce. L’une use de son autorité morale et l’autre joue avec ses sentiments. Un rapport de force sadique et drolatique ! laragne@sisteron-buech.fr +33 4 92 65 09 38 http://www.sisteron-buech.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

