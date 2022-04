Festival Quartier Libre – 10ème édition Mérignac, 1 avril 2022, Mérignac.

Festival Quartier Libre – 10ème édition

du vendredi 1 avril au samedi 30 avril à Mérignac

Découvrez la programmation du festival ————————————– ### Vendredi 1er avril **Soirée de lancement Quartier Libre** Stand-up / Danse / DJ / Concert Horaires : 19h – 1h Lieu : Le Chaudron – MJC de Mérignac, 15 Avenue Roland Dorgeles 33700 Mérignac [Plus d’infos](https://jaiquartierlibre.com/evenements/soiree-de-lancement-quartier-libre-stand-up-danse-dj-concert) ### Mercredi 6 avril **Objectif Jobs d’été et emplois saisonniers** Horaires : 14h – 17h Lieu : Maison des associations, 55 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac [Plus d’infos](https://jaiquartierlibre.com/evenements/objectif-jobs-dete-emploi-saisonnier) ### Jeudi 14 et vendredi 15 avril **Sécurité routière : la vie n’est pas une course **Horaires : 9h – 17h Lieu : Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos](https://jaiquartierlibre.com/evenements/securite-routiere-vie-est-pas-une-course) ### Samedi 23 avril **Game and Connect show **Horaires : 10h – 19h Lieu : Médiathèque Michel Sainte Marie, 19 Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/game-and-connect-show) ### Lundi 25 avril **Démonstration de Capoeira **Horaires : 18h – 18h30 Lieu : Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos](https://jaiquartierlibre.com/evenements/demonstration-de-capoeira) ### Mardi 26 avril **Atelier Origami : activité créative et manuelle **Horaires : 15h – 18h Lieu : Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/atelier-origami-activite-creative-manuelle) **Aïkido : atelier d’initiation **Horaires : 15h – 18h Lieu : Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/aikido-atelier-initiation) **Calligraphie japonaise **Horaires : 15h – 18h Lieu : Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/calligraphie-japonaise) **Création de bijoux indiens **Horaires : 15h – 16h15 Lieu : Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/creation-de-bijoux-indiens) **Atelier Henné « Mehendi indien » **Horaires : 16h – 17h15 Lieu : Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/atelier-henne-mehendi-indien) **Démonstration d’Aïkido avec armes japonaises **Horaires : 17h – 17h15 Lieu : Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/demonstration-aikido-armes-japonaises) **Cérémonie du thé : démonstrations **Horaires : 18h – 18h45 Lieu : Médiathèque Michel Sainte Marie, 19 Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/ceremonie-the-demonstrations) **Spectacle de danse indienne **Horaires : 18h – 18h30 Lieu : Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/spectacle-de-danse-indienne) **Gala de Grappling **Horaires : 18h – 18h30 Lieu : Complexe sportif Robert Brettes, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/gala-de-grappling) ### Mercredi 27 avril **Discri Késako ? Une animation ludique pour contribuer à une société plus inclusive ! **Horaires : 15h – 18h Lieu : Hôtel de Ville de Mérignac, 60 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/discri-kesako) **Thymio sur la vague ! La programmation des petits robots Thymio. **Horaires : 15h30 – 17h Lieu : Médiathèque Michel Sainte Marie, 19 Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/thymio-sur-la-vague) **Disco Roller **Horaires : 20h – 23h Lieu : Roller Stadium Mérignac, 55 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/disco-roller) ### Jeudi 28 avril **Initiation à la calligraphie arabe **Horaires : 15h – 18h Lieu : Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/initiation-a-calligraphie-arabe) **Ateliers Derbouka et Luth + démonstration **Horaires : 15h – 16h30 Lieu : Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/ateliers-derbouka-luth) **Lectures signées : découverte de la langue des signes à travers plusieurs lectures **Horaires : 15h – 16h30 Lieu : Médiathèque Michel Sainte Marie, 19 Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/lectures-signees) ### Du lundi 25 au vendredi 29 avril place Charles de Gaulle **Stages de danses : Afro, dancehall, New style **Horaires : 16h – 17h30 (lundi, mercredi) – 16h30 – 18h (jeudi) – 15h-18h (vendredi) [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/stages-danses-gratuits-toute-semaine) **Fresque participative avec Poulop **Horaires : 15h – 19h [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/fresque-participative-poulop) **Fabrication de cosmétiques naturels **Horaires : 15h – 19h [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/fabrication-de-cosmetiques-naturels) **Réflexologie : massage et bien-être **Horaires : 15h – 19h [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/reflexologie-massage-bien-etre) **Atelier Customisation : casquette, veste, chaussures, tote bag… **Horaires : 15h – 19h [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/atelier-customisation) **Bien être le temps d’une pause Amma assis **Horaires : 15h – 19h [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/bien-etre-temps-dune-pause-amma-assis) ### Du mardi 26 au vendredi 29 avril **La Tente Détente : papotage ou bouquinage **Horaires : 15h – 18h Lieu : Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac [Plus d’infos ](https://jaiquartierlibre.com/evenements/la-tente-detente) ### Samedi 30 avril **100% Battle : actXIV **Horaires : 14h – 19h Lieu : Salle des fêtes de la Glacière, 56 rue Armand Gayral 33700 Mérignac [Plus d’infos](https://jaiquartierlibre.com/evenements/100-battle-actxiv) Informations et programmation —————————– Rendez-vous sur le site internet [jaiquartierlibre.com](https://jaiquartierlibre.com/)

Le festival Quartier Libre fait son grand retour ! Une 10ème édition qui invite les jeunes à porter un autre regard sur le handicap, l’inclusion et à s’ouvrir aux cultures du monde.

