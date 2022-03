Festival Quartier du Livre, lecture et atelier créatif ! Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival Quartier du Livre, lecture et atelier créatif ! Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 1 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 08 juin 2022

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 01 juin 2022

de 10h00 à 11h00

gratuit

L’édition 2022 du Festival Quartier du Livre se concentre sur l’Essentiel. A cette occasion la bibliothèque Rainer Maria Rilke célèbre le Livre et la Lecture ! Le Festival Quartier du Livre est un moment clé pour le 5e arrondissement. Durant une semaine, 200 évènements littéraires sont proposés pour les amoureux des mots et cette année, nous nous recentrons sur “L’Essentiel”. Le 26 février 2021, les librairies rejoignaient par un décret dans le Journal Officiel, la liste des commerces essentiels, pouvant ainsi rester ouvertes les week-ends lors des confinements. Le livre comme bouffé d’air, voyage en quelques pages, horizon vers l’autre, et essentiel à notre bien-être. La bibliothèque Rainer Maria Rilke célèbre donc le livre et la lecture à travers deux ateliers : – le mercredi 1er juin, à 10h Le livre se dévoile sous toutes ses formes ! Lecture d’albums interactifs, de livres pop’up et de Kamishibaï pour appréhender le livre autrement. Sur inscription, à partir de 2 ans – le mercredi 8 juin, à 15h Réalisez un carnet personnalisé en reliure japonaise ! Atelier créatif pour découvrir les différentes étapes de fabrication d’un carnet et apprendre la reliure japonaise. Sur inscription, pour tous, à partir de 10 ans Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal Paris 75005

B : Port Royal (Paris) (230m) 91 : Port Royal – Saint-Jacques (Paris) (47m)

Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ Atelier;Enfants;Loisirs

