Festival quartier du livre à la bibliothèque Buffon: Atelier d’écriture itinérant avec Pierre Ménard Bibliothèque Buffon, 1 juin 2023, Paris.

Le jeudi 01 juin 2023

de 14h30 à 17h30

.Public adultes. gratuit

réservation ouverte à partir du 29 avril 2023 dans la limite des places disponibles

Lancez-vous dans l’aventure d’un atelier d’écriture itinérant avec Pierre Ménard à l’occasion du Festival quartier du livre et voyagez !

La bibliothèque Buffon vous invite à un atelier d’écriture itinérant dans le cadre du Festival Quartier du livre avec un pionnier des ateliers d’écriture et de la littérature numérique: le fameux Pierre Ménard .

Cet

atelier propose de raconter la ville et le jardin, sous tous

les angles et avec tous les tons et les sons possibles, dans une tentative

d’épuisement du lieu (entre espace vert et jardin imaginaire). Différentes

dimensions (spatiales, sensorielles, gestuelles, prospectives, poétiques)

seront explorées dans une approche créative et expérimentale permettant de

créer un texte poétique.

En amuse-bouche, voici l’extrait d’un de ses textes qui propose d’explorer la ville autrement : Instructions pour marcher en ville.

Entrez dans la première boutique que vous voyez et demandez des conseils au vendeur ou à la vendeuse, quels que soient les articles en vente. Fredonnez une chanson jusqu’à ce que vous rencontriez une bouche de métro. Là descendez. Prenez le métro qui va le plus au sud ou le plus à l’ouest. Dans le métro, essayez de ne rien toucher, gardez votre équilibre en restant debout au milieu de la rame.

Festival quartier du livre à la bibliothèque Buffon-CDML

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

Contact : 01 55 43 25 25 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/

