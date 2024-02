FESTIVAL QUAND JE PENSE A FERNANDE – ZAHO DE SAGAZAN THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Sete, mardi 25 juin 2024.

La fougueuse Fernande vous donne rendez-vous du 23 au 27 juin 2024, entre le Môle et la crique de l’Anau, dans l’imperturbable et impétueux Théâtre de la mer ! Le festival métamorphosera la Corniche en paradis musical : point de rencontre estival des amoureux de la chanson française.Cette année encore, le festival rendra son hommage à Georges Brassens, avec 5 jours dédiés à célébrer la richesse, la diversité et la créativité des pépites de la chanson. Une scène actuelle qui construit et réinvente ses codes, ses envies et ses inspirations. Qui questionne ses repères, provoque son passé, se meut dans son présent : une perpétuelle renaissance.Le 23 juin, MC Solaar ouvrira la voie(x) avec son hip-hop old school et son flow inimitable. Véronique Sanson lui emboîtera le pas le 24 juin, une soirée pleine de promesses et de poésie qui laissera dans l’air un parfum délicat. Le lendemain, le 25 juin, des éclairs viendront envahir le ciel avec Zaho de Sagazan, LA découverte de 2023, qui inonde les ondes de sa voix rauque et de ses textes intimement puissants. Le 26 juin, venez à la rencontre de POMME, artiste sensible et rêveuse, qui ouvre le chemin de la poésie et de l’introspection à toute sa génération. À cœur ouvert, les bras levés vers le ciel, Eddy de Pretto clôturera cette 22ème édition.Une balade, cette programmation… ou plutôt devrait-on dire : une ÉPOPÉE !

Tarif : 49.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-06-25 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Promenade du Marechal Leclerc 34200 Sete 34