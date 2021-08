Cauterets Cauterets Cauterets, Hautes-Pyrénées Festival Pyrénéen de l’Image Nature : 7ème édition Cauterets Cauterets Catégories d’évènement: Cauterets

Cauterets Hautes-Pyrénées La commune de Cauterets porte depuis 2015 le Festival Pyrénéen de l’Image Nature, événement à l’initiative de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, du Parc National des Pyrénées et de Pyrénées Magazine. Seul festival du Grand Sud-Ouest dédié à la photographie naturaliste, sa mission est de mettre en valeur la beauté de la nature et de nos montagnes pyrénéennes. Au travers d’expositions photos, de films et de conférences, l’objectif du festival est de donner à connaître notre environnement pour mieux le respecter et le protéger. Retrouvez l’intégralité du programme 2021 à l’Office de Tourisme ou sur www.image-nature-montagne.com Édition 2021 dernière mise à jour : 2021-08-17 par

