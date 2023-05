Festival Pura Energia La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Festival Pura Energia La Bellevilloise, 24 juin 2023, Paris. Le samedi 24 juin 2023

de 19h00 à 05h00

.Tout public. payant Soirée avec initiation percussions : 15 EUR

Sur place : 15 EUR

Prévente : 12 EUR

Festival Pura Energia à la Bellevilloise, le Samedi 24 juin, une soirée en mode Carnaval de Rio de 19h à 5h ! On ramène Rio à Paris, tu viens ? À l’occasion de ses 25 ans, l’école Sambatuc lance son premier festival dédié à la culture carioca du Samba Au programme ce week-end, on vous propose de découvrir l’univers des écoles de Samba à Rio : show de danse, batucada, musique live, et samedi soir le grand show Sambatuc 2023 avec des guests spécialement venus du Brésil! Ateliers, gastronomie, et spectacle : au cœur de Paris, venez goûter au meilleur de la culture brésilienne ! – 18h : initiation aux percussions du carnaval carioca (sur inscription) – A partir de 19h : musique live / initiation danse / show de passistas (danse) / concert anniversaire de la bateria Sambatuc en présence de musiciens, chanteurs et danseurs invités du carnaval de Rio Mood caïpirinhas et tudo bem activé LINE UP Emerson Dias – intérprete oficial de samba-enredo (Acadêmicos do Salgueiro) et parrain de l’édition 2023 du Festival Pura Energia Guilherme et Gustavo Dos Santos Oliveira (Mestres de bateria, Acadêmicos do Salgueiro ) Ana Pérola (danseuse et chorégraphe, Musa 2023 de São Clemente) Mauro Jorge (Diretor de Timbal, Império da Tijuca) Bastião do Chocalho (Diretor do Chocalhos, Bloco X) Sambatuc Avec la participation des baterias et danseuses d’Aquarela et d’Azulinha, + DJ set La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://shotgun.live/fr/events/festival-pura-energia

FESTIVAL PURA ENERGIA Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Bellevilloise Paris

