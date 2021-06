Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde FESTIVAL PULSATIONS – ENSEMBLE HARP CONSORT Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Connaissez-vous William Lawes ? Ses consorts pour « harpe, basse de viole, violon et théorbe » sont passés presque inaperçus de son vivant car la cour de Charles 1er, pour laquelle il avait composé ces œuvres, se trouve mise à mal par la guerre civile et la décapitation du roi en 1649. Pourtant, Lawes reste comme l’un des plus inventifs compositeurs anglais du XVIIe siècle. Il met ici toute sa science compositionnelle au service de chacun des instruments et les gratifie d’une écriture virtuose porté par un langage expressif d’un grand raffinement. Marie-Domitille Murez, harpe Sophie Gent, violon Joshua Cheatham, basse de viole Diego Salamanca, luth Le festival Pulsations est présenté par Pygmalion, sous la direction de Raphaël Pichon. Retrouvez toute la programmation du festival : [https://cutt.ly/jnVWYtP](https://cutt.ly/jnVWYtP) Entrée gratuite, réservation obligatoire sur : [https://pulsations-bordeaux.com/billetterie/](https://pulsations-bordeaux.com/billetterie/) L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Rendez-vous à la Station Ausone. Dans le cadre du festival Pulsations, venez retrouver l’ensemble Harp consort à la Station Ausone. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

