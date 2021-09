Festival P’tit Festi Centre culturel Château Palmer, 27 octobre 2021, Cenon.

Festival P’tit Festi

du mercredi 27 octobre au dimanche 31 octobre à Centre culturel Château Palmer

**Au Château Palmer** ——————— ### **Mercredi 27 & jeudi 28 octobre** **Initiation à la photographie** 9h30-12h: 8-12A / 14h-16h30:12A et + (avec un parent) En duo parent/enfant, venez découvrir la photographie: prise en main d’un appareil photo professionnel, shooting sur le thème de la parentalité, tirages et expositions photo exposées au Rocher les 30 et 31 octobre ! Gratuit / Sur inscription / 8 à 12A (présence d’un parent) **Atelier Danse** 10h-11h30: 3-6 A (avec un parent) / 14h-15h30: de 7à 11A (avec un parent) atelier de danse collectif sur la danse contemporaine africaine. par la [Cie Entre-Nous](https://www.facebook.com/Compagnie.EntreNous/) Gratuit – Sur inscription. **Atelier Percussions** 10h-11h30: 7-11A (avec un parent) // 14h-15h30: 12A et + (avec un parent) Atelier de percussion collectif grâce aux percussions africaines.Gratuit – Sur inscription **Atelier Slam** 10h-12h / 14h-16h: 7A et + (avec un parent) Mao et O.D.Yama vous initient à la pratique de la poésie orale. Le slam en plsueiurs étapes: écriture, interprétation orale, travail de la voix, la diction. atelier sur 2 demi-journées obligatoirement.Gratuit – Sur inscription. ### **Vendredi 29 octobre** **Atelier Danse** 10h-11h30: 3-6 A (avec un parent) / 14h-15h30: de 7à 11A (avec un parent) Atelier de danse collectif: danse contemporaine et danse africaine. par la [Cie Entre-Nous](https://www.facebook.com/Compagnie.EntreNous/) . Gratuit – Sur inscription. **Atelier Percussions** 10h-11h30: 7-11A (avec un parent) // 14h-15h30: 12A et + (avec un parent) Atelier de percussion collectif au rythme des percussions africaines. Gratuit – Sur inscription **A la Maison des Associations** ——————————– ### **Mercredi 27 octobre** **Atelier Kapla** **10h-11h / 11h-12h 14h-15h / 15h-16h**: 7A et + (avec un parent) défis de construction, découverte de la notion d’équilibre des forces et contrepoids à l’aide de milliers de KAPLA ! Par [Cap sciences](https://www.cap-sciences.net/). Gratuit – Sur inscription. **Atelier couture “Je Fabrique ma dinette et mes légumes”** 10h-12h / 14h-16h: 4A et + (avec un parent) Création de fruits et légumes en feutrine. Proposé par [l’espace textile](https://www.facebook.com/Espace-Textile-152103495582740/). Gratuit – Sur inscription. **Fabrication de sacs à goûter et bee wrap** 10h-12h / 14h-16h: 5A et + (avec un parent) Atelier DIY Zéro déchet: création d’un sac à goûter en tissu et Bee Wrap pour emballer vos aliments! Gratuit – Sur inscription. **Battle de compliments** 10h-11h30 / 14h-15h30: 9A et + (avec un parent) Battle de rap de compliments avec votre enfant avec l’artiste Maras. Gratuit – Sur inscription. **Jeux** 10h-12h / 14h-16h: 0-6A (avec un parent) La [Ludo-Médiathèque de Cenon](https://www.facebook.com/ludomediathequecenon/) propose de jeux de construction. Gratuit – Sans inscription. **Initiation vélo** 10h-12h / 14h-16h: 7A et + (avec un parent) L’[US Cenon](https://www.facebook.com/uscenon/) vous propose une initiation vélo (matériel fourni). Gratuit – Sans inscription. ### **Jeudi 28 octobre** **Atelier bébé chant** 10h-11h / 11h-12h:0 à 3 ans (avec un parent) Animé par [la Cie Carna](https://www.carna.fr/). Découverte des chansons & comptines pour enfants. Gratuit – Sur inscription. **Atelier Bébé Cirque** 10h-11h:0-3A / 15h-16h: 3-6A (avec un parent) Venez découvrir les arts du cirque avec votre enfant.Gratuit – Sur inscription. **Atelier Couture ” je brode une écriture”** 10h-12h:6A et + (avec un parent) Animé par une couturière professionnelle, où vous pourrez broder une écriture avec votre enfant. Gratuit – Sur inscription. **Battle de compliments** 10h-11h30 / 14h-15h30: 9A et + (avec un parent) Initiez-vous au Battle de rap de compliments et balancer des punchlines en duo avec votre enfant avec l’artiste Maras. Gratuit – Sur inscription. **Atelier robot Thymio** 10h-12h / 14h-16h: 10A et + (avec un parent) Découvrez en duo le fonctionnement du robot Thymio. Vous pourrez aussi vous initier à la programmation par blocs avec Scratch et relever des défis de programmation. [Par Cap sciences](https://www.facebook.com/cap.sciences).Gratuit – Sur inscription. **Jeux** 10h-12h / 14h-16h: 0-6A (avec un parent) La [Ludo-Médiathèque de Cenon](https://www.facebook.com/ludomediathequecenon/) se déplace avec différents jeux de constructions. Gratuit – Sans inscription. **Initiation vélo** 10h-12h / 14h-16h: 7A et + (avec un parent) L’[US Cenon](https://www.facebook.com/uscenon/) vous propose une initiation vélo (matériel fourni). Gratuit – Sans inscription. ### **Vendredi 29 octobre** **Atelier bébé chant** 10h-11h / 11h-12h:0 à 3 ans (avec un parent) Animé par [la Cie Carna](https://www.carna.fr/).Découverte des sons, berceuses, chansons et comptines adaptées à chaque étape de l’éveil de votre enfant.Gratuit – Sur inscription. **Atelier Bébé Cirque** 10h-11h:0-3A / 15h-16h: 3-6A (avec un parent) Découvrez les arts du cirque avec votre enfant: équilibre, acrobaties portés et au sol et jonglerie. Gratuit – Sur inscription. **Atelier couture Zéro Déchet** 10h-12h / 14h-16h: 4A et + (avec un parent) Réalisation simple de petits objets à partir de chutes de tissu. Gratuit – Sur inscription. **Battle de compliments** 10h-11h30 / 9 ans et + (avec un parent) Initiez-vous au Battle de rap de compliments et balancer des punchlines en duo avec votre enfant sous les conseils de l’artiste Maras. Gratuit – Sur inscription. **Labo d’analyse sensorielle** 10h-12h / 14h-16h: 7A et + (avec un parent) Améliorez, classez, le plus objectivement les propriétés des produits de consommation courante. Gratuit – Sur inscription. **Jeux** 10h-12h / 14h-16h: 0-6A La [Ludo-Médiathèque de Cenon](https://www.facebook.com/ludomediathequecenon/) se déplace avec différents jeux de constructions. Gratuit – Sans inscription. **Initiation Vélo** 10h-12h / 14h-16h: 7A et + (avec un parent) L’[US Cenon](https://www.facebook.com/uscenon/) vous propose une initiation vélo (matériel fourni).Gratuit – Sans inscription. **Au gymnase Gilbert Lalanne** —————————— ### **Mercredi 27, jeudi 28 & vendredi 29 octobre** **Exposition culturelle ludique** 10h-12h / 14h-16h: 0-3A (avec un parent) Expo culturelle et ludique pour les tout-petits composée de différents espaces de jeu, qui suscitent l’imagination et la créativité des jeunes enfants. Gratuit – Sans inscription. **Joue avec les livres et les couleurs** 10h-12h / 14h-16h: 0-3A (avec un parent) Espace sur mesure rempli de livres de formats différents aux couleurs pastelles et vives pour un moment de découvertes sensorielles.Gratuit – Sans inscription **Parcours de motricité** 10h-12h / 14h-16h: 6A (avec un parent) Grâce à plusieurs modules, les enfants pourront maîtriser leur motricité et leur équilibre. Gratuit – Sans inscription. **Coin Lecture** 10h-12h / 14h-16h: 0-6A avec un parent. Sélection de livres par la [ludo-médiathèque de Cenon](https://www.facebook.com/ludomediathequecenon/). Gratuit – Sans inscription **Rocher de Palmer** ——————– ### **Samedi 30 octobre** **Bar à blabla, livres et jeux, fresque à colorier** 10h-12h / 14h-16h: Tout public Gratuit – Sans inscription. **Exposition photo** 10h-12h / 14h-16h:Tout public Expo de photos prises par les familles lors des ateliers de la semaine. Gratuit – Sans inscription. **Atelier fusée à eau** 14h-15h30/ 15h30-17h: 8A et + (avec un parent) Entrez dans le rôle des ingénieurs de la NASA et construisez un vaisseau pour aller de la Terre à la lune. Construire et propulsez une fusée à eau. N’hésitez pas à amener vos 2 bouteilles (boissons gazeuses) proposé par [Cap sciences](https://www.cap-sciences.net/) . Gratuit – Sans inscription **Sport & renforcement musculaire** 10h-12h /14h-16h: A partir de 10A Animations sportives, jeux ludiques et ateliers de renforcement musculaire, proposé par [Sport Emploi](https://www.asso-sportemploi.com/). Gratuit – Sans inscription. **Spectacle Balabambin** 10h-10h40 / 11h-11h40 / 16h20-17h: 0-3A (avec un parent) BalAbambin est un bal pour titiller les sens des petits et des grands, un moment privilégié à vivre entre parent et enfant. [Par la cie Carna](https://www.carna.fr/). Gratuit – Sans inscription. ### **Dimanche 31 Octobre** **Bar à blabla, livres et jeux, fresque à colorier** 10h-12h / 14h-16h: Tout public Gratuit – Sans inscription. **Course de Draisiennes** 10h30-11h30 / 14h30-15h30: 2-6A Prêt, Feu, Partez ! L’équipe du Ptit’ Festi organise une course de draisiennes*, petits vélos sans pédale, avec un tracé adapté aux enfants sur le parvis du Rocher de Palmer. Vélo et protections non fournis. Gratuit – Sans inscription. **Exposition Photo** 10h-12h / 14h-16h: Tout public Découvertedles photosprises par les familles lors des ateliers de la semaine. Gratuit – Sans inscription **Atelier fusée à eau** 14h-15h30/ 15h30-17h: 8A et + (avec un parent) Entrez dans le rôle des ingénieurs de la NASA et construisez un vaisseau pour aller de la Terre à la lune. Construisez et propulsez une fusée à eau. N’hésitez pas à amener vos 2 bouteilles (boissons gazeuses) proposé par [Cap sciences](https://www.cap-sciences.net/) . Gratuit – Sans inscription. **Atelier Percussions** 10h-11h30: 12A et + (avec un parent) Atelier de percussion collectif autour des percussions africaines. Gratuit – Sans inscription **Atelier Danse** 14h-15h30: 7–11A (avec un parent) Atelier de danse collective et apprendre la danse contemporaine et africaine. Gratuit – Sans inscription. **Concert Captain Parade** 15h45-16h15: Rencontre avec le groupe 16h30-17h15: Concert à partir de 5A Ce spectacle adapté aux petites oreilles est un véritable abécédaire pour les rockeurs en herbe. Armé de sa basse et de sa voix éraillée, Captain Parade n’a qu’une obsession: jouer avec ses potes. 5€ – A réserver à la billetterie du Rocher

Gratuit/ pass sanitaire et présence d’un parent obligatoire

(Très) petits, enfants, ados: découvrez le panel d’activités et de rendez-vous gratuits à tester sans modération à l’occasion du P’tit festi!

Centre culturel Château Palmer Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T09:30:00 2021-10-27T15:30:00;2021-10-28T09:30:00 2021-10-28T15:30:00;2021-10-29T09:30:00 2021-10-29T15:30:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T17:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T17:00:00