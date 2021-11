Paris Centre Paris Anim' Jean Verdier île de France, Paris Festival PTC – Stage d’initiation à la réalisation Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival PTC – Stage d’initiation à la réalisation Centre Paris Anim’ Jean Verdier, 2 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 au 4 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi de 10h à 18h

Ecrire et réaliser un court métrage ! (15-99 ans) 1 minute, 4 films par équipe de 4.

Jour 1 : écriture / Jour 2 : tournage / Jour 3 : montage PROJECTION DES FILMS LORS DU FESTIVAL

ÊTES VOUS PRÊT À RELEVER LE DÉFIS ? Stage Avec Antoine Cupial et Christelle Dupays Pour soutenir le festival : ici Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry Paris 75010

Contact : Centre Paris Anim' Jean Verdier 01 42 03 00 47 info-jv@crl10.net

