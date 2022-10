Festival Prunay en Scène ! Édition #2 Prunay Prunay Catégories d’évènement: Marne

Prunay

Festival Prunay en Scène ! Édition #2 Prunay, 25 novembre 2022, Prunay. Festival Prunay en Scène ! Édition #2

Commune de Prunay Prunay Marne

2022-11-25 – 2022-11-25 Prunay

Marne Prunay Né l’an passé, nous revenons pour une deuxième édition dans la commune de Prunay (Grand-Reims). Programmation riche, variée et professionnelle, nous proposons des tarifs accessibles pour ouvrir la culture à tous ! Au programme : — Vendredi 25 novembre à 20H00 : « Les Petits Coins » – comédie dramatique Armand et Clémentine vous convient à leur mariage ! Venez célébrer leur union et leur amour. Et pourtant, vous ne verrez jamais Armand et Clémentine car ceci n’est pas leur histoire. Vous serez seulement conviés… dans les toilettes des femmes lors de la cérémonie. Un lieu intimiste où se cachent bien des secrets. « Les Petits Coins », c’est un éventail de personnages hauts en couleurs mais surtout l’histoire de quatre femmes, quatre générations qui vont se dévoiler, se déchirer, se livrer lors d’une soirée bien mouvementée. Dans cette valse, la vérité éclatera-t-elle ? Est-ce que la parole triomphera face aux faux-semblants et à l’ignorance ? — Samedi 26 novembre à 16H00 : « Les Fées Papillons » – spectacle jeune public Max, une petite fille capricieuse qui ne jure que par les écrans, découvre par hasard une forêt enchantée ! La fée Florie-Neige, douce et généreuse, lui explique avoir perdu ses pouvoirs car plus personne ne croit aux fées… et son quotidien est devenu bien triste, à tenter en vain de retirer les déchets laissés par les humains. Mais Max s’en moque et préfère s’amuser avec la fée Hellébore, aussi méchante que drôle et maladroite ! Entraînée dans des combats d’épées et de magie, la petite fille se retrouve embarquée dans un périple pour sauver les fées. C’est elle qui va devoir réconcilier ses deux fées papillons pour retrouver l’harmonie. Dans ce conte initiatique merveilleux, Max prend conscience de la répercussion de ses actes sur les autres et sur le reste de la planète : l’effet papillon. — Samedi 26 novembre à 20H00 : « Nuit d’Ivresse » – comédie Redécouvrez la comédie mythique de Josiane Balasko ! Jacques Belin est un animateur de télé ringard dont la carrière est sur le déclin. Un soir, dans un bistrot miteux en face d’une gare, il fait la rencontre de Simone, une pauvre fille qui sort de taule et qui n’a pas sa langue dans sa poche. Pris par la boisson, ces deux jeunes gens vont s’apprivoiser, se confier, se réinventer. Mais lorsque la gueule de bois et l’amnésie s’en mêlent au petit matin, le réveil promet d’être difficile. — Dimanche 27 novembre à 16H00 : « Allô ? Père Noël ? » + une surprise – spectacle jeune public contact@commeunartdescene.fr http://www.commeunartdescene.com/festival-prunay-en-scene Prunay

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Prunay Autres Lieu Prunay Adresse Commune de Prunay Prunay Marne Ville Prunay lieuville Prunay Departement Marne

Prunay Prunay Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prunay/

Festival Prunay en Scène ! Édition #2 Prunay 2022-11-25 was last modified: by Festival Prunay en Scène ! Édition #2 Prunay Prunay 25 novembre 2022 Commune de Prunay Prunay Marne Marne Prunay

Prunay Marne