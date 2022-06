Festival Provence Painting 2022 Fontvieille Fontvieille, 8 juillet 2022, Fontvieille.

Le Festival Provence Painting 2022 offre du 8 au 10 juillet une promenade artistique dans le centre ancien de Fontvieille. Avec des lieux emblématiques tels que les Halles, les Jardins Yvonne Etienne Moulin, l’Église, la Grand’Rue, le Bistrot des Canisses… Avec la présence d’une trentaine d’artistes : peintres, sculpteurs, photographes. Avec une maison d’édition arlésienne, des écrivains, des lectures, des dédicaces dans les Jardins. Et avec en fin d’après-midi, des animations musicales sous les Halles, piano bar à partir de 18h le vendredi 8 juillet pour accompagner le vernissage et reggae le samedi 9.

En préambule le lundi 4 juillet : une Conférence de Presse à 18h au cinéma l’Eden, suivie de la projection d’un film d’animation et d’un buffet.

Un événement organisé avec le soutien de la mairie de Fontvieille par l’Association Provence Painting

