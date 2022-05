Festival Propagations | Un opéra modeste | Khabar Enis – Kathar Esti Friche belle de mai, 8 mai 2022, Marseille.

Festival Propagations | Un opéra modeste | Khabar Enis – Kathar Esti

Friche belle de mai, le dimanche 8 mai à 17:00

Du jeu. 5 mai au dim. 15 mai Propagations est le festival de toutes les musiques de création et de toutes les expériences sonores. Instruments connus ou inouïs, dispositifs immersifs de diffusion, transformation du son, pluridisciplinarité artistique se combinent et s’agrègent pour partager avec vous la délicieuse surprise de la création. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ “Un opéra modeste” Myriam Pruvot Friche la Belle de Mai, Le Module du GMEM À 17h00 OPERA DE CHAMBRE, PERFORMANCE RADIOPHONIQUE Tarif plein 8€ / Tarif réduit 6€ / Pass soirée 10€ (incluant “Khabar Enis – Kathar Esti” à 19h00) Billetterie [https://tinyurl.com/5n83u94p](https://tinyurl.com/5n83u94p) — “Un opéra modeste” est une forme hybride qui emprunte tant à la veillée nocturne, qu’aux chants anciens ou à la musique expérimentale. Au plateau, la lumière a momentanément disparu et avec elle, couleurs et contours. Dans l’obscurité, seuls les sons subsistent. Un chœur psalmodie un code érodé, puis entonne un chant de consolation, dont on ignore si il nous parvient des temps anciens, présents ou futurs. En une succession d’actes chantés qui oscillent entre abstraction et fiction se dévoile une énigme. C’est une traversée sensible dans la nuit des images, un manifeste pour une écoute radicale et charnelle. — Avec Myriam Pruvot (conception, texte, composition et field recording), Valérie Leclercq (collaboration à la composition), Estelle Saignes Tillbury (collaboration aux textes et à la traduction), Sylvain Chauveau (contribution à la composition)… En savoir + : [https://gmem.org/evenement/un-opera-modeste/](https://gmem.org/evenement/un-opera-modeste/) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ “Khabar Enis – Kathar Esti” Sophie Gonthier, My Cat Is An Alien, Lee Ranaldo & Jean-Marc Montera Friche la Belle de Mai, Grand Plateau À 19h00 CONCERT Tarif plein 8€ / Tarif réduit 6€ / Pass soirée 10€ (incluant “Un opéra modeste” à 17h00) Billetterie [https://tinyurl.com/22hs45v7](https://tinyurl.com/22hs45v7) — Cinq artistes issus de différentes disciplines partagent la scène pour mettre en musique et en voix, pour la première fois, le texte puissant d’Antonin Artaud (1896-1948), provenant d’un manuscrit inédit, écrit lors de son internement à l’asile de Rodez. « Voici le texte que je viens de composer ». Il ne fait aucun doute qu’il s’agit bien ici d’une partition musicale, où tout son fait sens et réciproquement : cris, souffles, borborygmes, onomatopées, scansions… Elle instaure une poétique de l’uppercut qui nous confronte inexorablement à la précarité de nos certitudes. Plus que jamais, cette œuvre inclassable continue de nous interroger et de nous émerveiller. — Avec Sophie Gonthier (voix, laptop), My Cat Is An Alien : Maurizio Opalio (instrument à cordes homemade, percussions), Roberto Opalio (électronique homemade, vocalisations sans paroles), Lee Ranaldo & Jean-Marc Montera : guitare et électronique En savoir + : [https://gmem.org/evenement/khabar-enis/](https://gmem.org/evenement/khabar-enis/)

A partir de 6€

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T17:00:00 2022-05-08T21:30:00