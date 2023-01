Festival Propagations Marseille 3e Arrondissement, 3 mai 2023, Marseille 3e Arrondissement .

Festival Propagations

Festival itinérant à Marseille – La Friche Belle de mai et autres lieux culturels Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Rue Jobin Festival itinérant à Marseille – La Friche Belle de mai et autres lieux culturels

2023-05-03 – 2023-05-14

Rue Jobin Festival itinérant à Marseille – La Friche Belle de mai et autres lieux culturels

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Le GMEM a atteint aujourd’hui un nouvel équilibre avec un cycle d’événements mensuels, les Modulations, et un temps fort annuel au mois de mai avec le festival Propagations.



Si les fondations du festival se construisent toujours sur le partenariat et sur le tissage d’un réseau dans la ville de Marseille, la programmation, quant à elle, s’élargit. Ouvrir nos propositions tout en conservant rigueur, qualité artistique et exigence est un vrai défi.



Les musiques d’aujourd’hui s’inspirent de la complexité du monde. Nous devons y être attentifs afin de partager avec vous un panorama le plus large possible de toutes les esthétiques.



Des musiques instrumentales écrites aux performances les plus étonnantes, chaque proposition interroge la situation d’écoute et cherche à transmettre au public l’essence du propos artistique et musical.



Ainsi, Propagations est le festival de toutes les musiques de création et de toutes les expériences sonores. Instruments connus ou inouïs, dispositifs immersifs de diffusion, transformation du son, pluridisciplinarité artistique se combinent et s’agrègent pour partager avec vous la délicieuse surprise de la création.



Christian Sebille, directeur du GMEM – Centre national de création musicale Marseille



Nombreux événements et créations originales : concerts, spectacles, installations, performances, danse, théâtre.

Propagations, le festival de toutes les musiques de création et de toutes les expériences sonores.

https://gmem.org/fr/festival-propagations?subsections=edito

Rue Jobin Festival itinérant à Marseille – La Friche Belle de mai et autres lieux culturels Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-23 par