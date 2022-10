Festival Projection Transition Cinéma Pôle Sud Basse-Goulaine Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Festival Projection Transition Cinéma Pôle Sud, 15 octobre 2022, Basse-Goulaine. 2022-10-15

Horaire : 17:45

Gratuit : non 4 € à 8 € Billetterie sur : cinepolesud.fr 3e édition du festival ciné-débat Projection Transition, du 14 au 16 octobre 2022 au Cinéma Pôle Sud à Basse-Goulaine. Vendredi 14 octobre 2022 :14h00 – “Le garçon qui dompta le vent” (VOST) – Inégalités climatiques : quelles solutions pour les pays les plus vulnérables ?19h30 – “Soleil vert” (VOST) – Plus d’humains, moins d’humanité ?Samedi 15 octobre 2022 :14h00 – “En guerre” – Transition écologique : atout ou péril pour l’emploi ?17h45 – “Les fils de l’homme” (VOST) – Réfugiés climatiques : quelles frontières dans un monde en crise ? Dimanche 16 octobre 2022 :13h30 – “Goliath” – Modèles agricoles : la faim justifie-t-elle les moyens ?17h10 – “Sans filtre” (VOST) – Urgent : société sous influence cherche nouveaux modèles ! Cinéma Pôle Sud Basse-Goulaine 44115

02 28 00 98 98 http://www.cinepolesud.fr/ https://projectiontransition.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cinéma Pôle Sud Adresse Rue Dumont D'Urville Ville Basse-Goulaine lieuville Cinéma Pôle Sud Basse-Goulaine Departement Loire-Atlantique

Cinéma Pôle Sud Basse-Goulaine Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/basse-goulaine/

Festival Projection Transition Cinéma Pôle Sud 2022-10-15 was last modified: by Festival Projection Transition Cinéma Pôle Sud Cinéma Pôle Sud 15 octobre 2022 Cinéma Pôle Sud Basse-Goulaine Nantes

Basse-Goulaine Loire-Atlantique